انت الان تتابع مصرع 10 أشخاص في احتراق طائرة بروسيا (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحطم طائرة - صورة أرشيفية

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم، بمقتل 10 أشخاص كانوا على متن طائرة ركاب "سوخوي"، تعرضت لحريق وهبطت اضطراريا في مطار شمال العاصمة الروسية موسكو. واندلع حريق كبير في طائرة ركاب خلال تنفيذها عملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو. وأوضحت مصادر في مصلحة الطوارئ الروسية أن الطائرة من طراز "سوخوي سوبيرجيت-100"، انطلقت مساء اليوم، من مطار شيريميتيفو متجهة إلى مدينة مورمانسك، لكن طاقمها اضطر إلى العودة سريعا، بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات.

وتمكنت الطائرة من الهبوط فقط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء أكبر منها. وأفاد شهود عيان ومصادر بأن بعض الركاب، الذين بلغ عددهم 73 شخصا بالإضافة إلى 6 أفراد من الطاقم، خرجوا من الطائرة وهي لا تزال تسير على المدرج. وهرعت إلى موقع الحادث عشرات سيارات الإسعاف والطوارئ والإطفاء التي