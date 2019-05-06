الان تتابع بومبيو: سنحاسب طهران حال وقوع هجمات على مصالح واشنطن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إن واشنطن ستحاسب الإيرانيين حال وقوع أي هجمات على المصالح الأمريكية.
جاء ذلك في أعقاب إعلان أمريكا إرسال مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط بهدف إرسال رسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح واشنطن أو حلفاءها سيقابل بقوة شديدة.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن هذا القرار اتخذ ردًا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المتصاعدة، لافتًا إلى أن واشنطن لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني ولكننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري أو القوات النظامية الإيرانية.
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