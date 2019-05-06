شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى سابق: الجماعة أصبحت مهددة خارجيا وأوروبا ستعلنها إرهابية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، إن الإخوان أصبحت مهددة فى العديد من الدول العربية والأوروبية، لأن الجميع أصبح يعلم بما ارتكبته من جرائم وأعمال إرهابية فى حق البشرية.

Advertisements

وأضاف ربيع، أن الجماعة هى من أخرجت لنا التنظيمات الإرهابية فى كل الدول، مؤكدًا أن لو تم إعلان الإدارة الأمريكية الجماعة كمنظمة إرهابية هى نهاية أبدية للتنظيم، وستعلن أيضا دول أخرى أنشطة هذه الجماعة الإرهابية .

وأضاف القيادى الإخوانى السابق، أن الجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة المصرية ضد الإرهاب، نجحت بشكل كبير فى العديد من الدول، لكشف تطرف وإرهاب الجماعة فى كل الدول، وهذا سيهدد الجماعة بالعديد من الدول وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والعديد من الدول الأوروبية، والجهود ستأتى بثمارها لمواجهة هذه الجماعة التى أصبحت تمثل خطر كبير ليس على مصر فقط، ولكن على العالم كله .