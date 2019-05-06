وزارة الصحة: جبق ساهم في ايجاد حل يسمح لمستشفى صيدا الحكومي بالعمل

اشار المكتب الاعلامي لوزير الصحة ​جميل جبق​ الى انه "بعدما طفا على السطح خلاف بين موظفي وإدارة ​مستشفى صيدا الحكومي​ على خلفية أمور عدة ادارية ومهنية، أبرزها التأخر في صرف الرواتب عن شهري آذار ونيسان 2019، عملت الوزارة بشخص وزيرها على التدخل والمساهمة في ايجاد حل ممكن يسمح للمستشفى بالعمل ويضمن للموظفين حقوقهم".

واوضح البيان انه تم استدعاء مدير عام المستشفى ومجلس الادارة والاستماع الى رؤيتهم تجاه المشكلة والمستجدات والحل، كما تم استدعاء عاجل لوفد من الموظفين الرئيسيين في المستشفى والاستماع إلى رؤيتهم وتشخيصهم للواقع والمستجدات والى مطالبهم.

واشار الى انه نتيجة الإجتماعين تقرر تسريع صرف المال المتوفر للمستشفى في ​مصرف لبنان​, والذي يغطي قسماً من المستحقات والطلب من المدير العام التراجع عن الدعوى القضائية المقامة ضد عدد من الموظفين المضربين. ولفت الى السعي بتحرك استثنائي عاجل عبر مجلس الوزراء و​وزارة المالية​ للاسراع في صرف باقي المستحقات.

واعلن "فك الاضراب والاعتصام من قبل الموظفين والإلتزام بالأنظمة المرعية الإجراء والحفاظ على الانضباط العام وعدم تعريض مرفق صحي إنساني عام للشلل الجزئي أو الكلي وبالتالي تعريض صحة الناس للضرر وهي الأولوية".

كما اعلن "عن زيارة ميدانية لمعالي الوزير وفريقه الى المستشفى الاسبوع المقبل والاجتماع بالموظفين والادارة على حد سواء في آن".