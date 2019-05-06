قوى الأمن: توقيف شخص بالدورة نفذ 6 عمليات سرقة هواتف خليوية بقيمة 10 آلاف دولار

كشفت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عدّة لهواتف خلوية بطريقة احتياليّة في ​محافظة جبل لبنان​، طالت المحلات والمؤسسات المعدَّة لبيع تلك الأجهزة من قبل شخص مجهول ينتحل صفة مدير مطعم، بحيث يقوم بطلب الهواتف من المؤسسات المذكورة بغية توصيلها له إلى مناطق معيّنة، فيقوم باستلامها ويلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة دون دفع ثمنها".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على اثر ذلك، باشرت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة للعمل على كشف هوية الفاعل، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكّنت من تحديد هويته، ويُدعى: "ا. ط." (مواليد عام 1977، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم احتيال واستيلاء على أموال الغير وتزوير واستعمال مزوّر".

وبيّنت المديرية أنّ "في تاريخ 2 أيار 2019 وفي محلة ​الدورة​، وبعد عملية رصد دقيقة تمكّنت إحدى الدوريات التابعة لشعبة المعلومات من توقيفه"، لافتةً إلى أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه وأنّه أقدم على تنفيذ 6 عمليات سرقة هواتف خليوية بطريقة احتياليّة من مناطق: ​الحمرا​، ​جونية​، ​الزلقا​، ​برمانا​ و​جل الديب​". وأفادت بأنّ "حصيلة ​السرقات​ الّتي قام بها كانت 12 هاتفًا نوع "IPHONE X – MAX" و"​سامسونغ​ 9 NOTE"، تُقدّر قيمتها بحوالي 10 آلاف دولار أميركي".

وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".