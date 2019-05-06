وزارة البيئة: لا نتعاطى مع القضايا البيئية من أي خلفية سياسية او طائفية او مناطقية

اكد المكتب الاعلامي في وزارة البيئة ان "ابواب الوزارة مفتوحة امام جميع الاطراف السياسية وكل البلديات بغض النظر عن أي انتماء طائفي او سياسي. وهي لا تتعاطى في القضايا البيئية لا من خلفية طائفية ولا مذهبية ولا مناطقية وبالتالي تتمنى على بعض السياسيين والنواب عدم إقحام وزارة البيئة في أي تجاذبات سياسية او مناطقية لا شأن لها بها".
وشدّدت الوزارة في بيان، على "انها تعالج الملفات البيئية انطلاقاً من المصلحة الوطنية وبعيداً عن أي معيار آخر".
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