تدابير سير من تقاطع العدلية الى تقاطع سامي الصلح لمدة يومين

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "ضمن مشروع تطوير النقل الحضري لمدينة بيروت الكبرى، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بحفر "ترنش" بعمق /50/ سم وبعرض /30/ سم وبطول /10/ أمتار بغية مد كابل فايبر اوبتيك يمتد من تقاطع العدلية الى تقاطع سامي الصلح، وذلك اعتباراً من الساعة 22.00 من تاريخ 7/5/2019 حتى انتهاء الاعمال التي سوف تستمر لمدة يومين"، مشيرة الى أن "هذه الاشغال قد تؤدي الى اقفال مسرب من الطريق امام حركة مرور".

ودعت المديرية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وارشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".