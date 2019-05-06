شقير: الاضرابات وإقفال المؤسسات يعمق الأزمة ويصيب بشظاياه الاقتصاد

رأى وزير الإتصالات ​محمد شقير​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "الاضرابات وإقفال المؤسسات والمصالح العامة يعمق الأزمة ويصيب بشظاياه ​الاقتصاد​ الوطني والمواطن. ما كان ممكنا بالأمس بات مستحيلا اليوم، لأن انقاذ البلد محكوم بإصلاح ​القطاع العام​ وإعادة هيكلة النفقات. لذلك ليس أمامنا سوى التكاتف والتضامن والقيام بتضحيات كل حسب امكانياته".

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