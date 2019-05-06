قوى الأمن أحيت أسبوع المرور العربي عبر إقامة حواجز وتوزيع منشور توعوي

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "لمناسبة أسبوع المرور العربي الّذي يتمّ الاحتفال به في الفترة الممتدّة من 4 إلى 10 أيار من كلّ عام، والّتي تحمل شعار "القيادة ... تضمن سلامتك وسلامة الآخرين" لهذا العام، أحيت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هذه المناسبة، حيث أقامت حواجز توعوية في جميع المناطق اللبنانية، جرى في خلالها توزيع منشور تضمّن موجز عن مخالفات ​قانون السير الجديد​.

ولفتت في بلاغ، إلى أنّه "ستُقام حواجز توعوية أُخرى من قبل مفارز السير بتاريخي 8 و10 أيار 2019". وبيّنت أنّه "جرى أيضًا تنبيه السائقين للمخاطر المتأتّية من عدم تطبيق أحكام هذا القانون، ولاسيما لجهة ضرورة وضع حزام الأمان في المقاعد الأماميّة والخلفيّة وتأثيره على سلامتهم، واستعمال الكرسي المخصّص للأطفال، وعدم استخدام الهاتف الخلوي أو القيادة تحت تأثير ​الكحول​، والالتزام بالإشارات الضوئية أثناء القيادة، ارتداء الخوذة الواقية وغيرها من الإرشادات المتعلّقة بالسائقين، والّتي تساهم بزيادة الوعي المروري والحدّ من ​حوادث السير​ المميتة على الطرقات الّتي تطال الفئة الشبابيّة في أغلب الأحيان".