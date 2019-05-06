ركّز وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحديث عن الاتفاق على إنهاء الإضرابات "المشبوهة" لقاء ضمانات سياسيّة، دليل على أنّ كلّ ما يحدث كان بمثابة ابتزاز "رخيص". اتركوا أمن الناس المعيشي خارج البازار السياسي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: ما حدث ابتزاز رخيص واتركوا أمن الناس المعيشي خارج البازار السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.