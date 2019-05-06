الأمم المتحدة دعت جهات القتال في ليبيا إلى "هدنة إنسانية" لمدة أسبوع

دعت بعثة ​الأمم المتحدة​ للدعم في ​ليبيا​، كلّ الجهات المنخرطة في القتال في ليبيا، عملًا بروح المناسبة كما باتفاقية حقوق الإنسان، إلى "هدنة إنسانية مدّتها أسبوع"، في وقت تستمرّ المعارك جنوب العاصمة ​طرابلس​ للشهر الثاني.

ولفتت في بيان، إلى أنّ "​الهدنة​ تكون قابلة للتمديد، وتتعهّد كلّ الجهات خلالها وقف العمليات العسكرية بمختلف أنواعها، من استطلاع وقصف وقنص واستقدام تعزيزات جديدة لساحات القتال". ودعت كلّ الجهات إلى "السماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاجها، وتأمين حرية الحركة للمدنيين خلال الهدنة".

كما أبدت الاستعداد لـ"توفير الدعم اللازم للبدء في عملية تبادل الأسرى والجثامين بين الجهات كافّة".