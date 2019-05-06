أوضح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، بعد لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو، في مدينة روفانييمي شمال فنلندا، "أنّنا لم نرصد مؤشرات تدلّ على احتمال تدخّل عسكري في فنزويلا".
وشدّد على أنّ "أي عملية عسكرية في فنزويلا ستكون كارثية"، مؤكّدًا "أنّه على ثقة أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب سيجتمعان مجدّدًا".
وحول جملة بومبيو بحقّ روسيا "ارحلوا من فنزويلا"، لفت لافروف إلى "أنّنا لم نركّز الحوار على التصريحات العلنية".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف بعد لقائه بومبيو: لم نرصد مؤشرات تدل على احتمال تدخل عسكري بفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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