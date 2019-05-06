لافروف بعد لقائه بومبيو: لم نرصد مؤشرات تدل على احتمال تدخل عسكري بفنزويلا

أوضح وزير الخارجية الروسية ​سيرغي لافروف​، بعد لقائه نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​، في مدينة روفانييمي شمال ​فنلندا​، "أنّنا لم نرصد مؤشرات تدلّ على احتمال تدخّل عسكري في ​فنزويلا​".

وشدّد على أنّ "أي عملية عسكرية في فنزويلا ستكون كارثية"، مؤكّدًا "أنّه على ثقة أنّ الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ سيجتمعان مجدّدًا".

وحول جملة بومبيو بحقّ ​روسيا​ "ارحلوا من فنزويلا"، لفت لافروف إلى "أنّنا لم نركّز الحوار على التصريحات العلنية".