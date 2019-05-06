أوجلان يدعو "قسد" إلى إيجاد حل سلمي مع تركيا في سوريا بدل الصراع

دعا مؤسس وزعيم "​حزب العمال الكردستاني​، عبد الله أوجلان، "​قوات سوريا الديمقراطية​"، التي تشكل أساسها "وحدات حماية الشعب" الكردية، إلى إيجاد حل سلمي مع ​تركيا​ في سوريا بدل الصراع.

وأوضح أوجلان، المحبوس في سجن تركي بجزيرة إمرالي منذ العام 1999، في رسالة نقلها عنه محاميه من سجنه، أنه يجب أخذ المخاوف الأمنية لتركيا في سوريا بعين الاعتبار.

يذكر أن أوجلان انتقل من منفاه في سوريا إلى روسيا ثم أيطاليا ثم اليونان ثم وصل إلى السفارة اليونانية في نيروبي في كينيا، حيث أعتقل وأرسل إلى تركيا في شباط 1999 وحكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى ثم عدّل الحكم إلى المؤبد بعد إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا.