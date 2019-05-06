قضاء إسبانيا سمح لرئيس كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون بالترشح للانتخابات الأوروبية

قرّرت محكمة مدريد السماح لرئيس كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (Carles Puigdemont)، المنفي في بلجيكا، ولاثنين آخرين من أعضاء حكومته غادرا مثله إسبانيا بعد فشل محاولة الإنفصال في عام 2017، بالترشّح إلى الانتخابات الأوروبية في 26 أيار الحالي.
وصدرت في حقّ الثلاثة مذكرة توقيف في إسبانيا لدورهم في محاولة الإنفصال الّتي تجرى في شأنها محاكمة كبيرة في مدريد يحاكم خلالها 12 مسؤولًا انفصاليًّا سابقًا.
وكانت اللجنة الانتخابية قد رفضت في أواخر نيسان الماضي، ترشيح بوتشيمون وكلارا بونساتي وطوني كومين على اللائحة الاستقلالية "أحرار من أجل أوروبا" في كاتالونيا.
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