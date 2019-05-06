الدولي المغربي مزراوي: سأصوم يوم نصف نهائي “تشامبيونز ليغ” وأنا مرتاح

مع أول أيام رمضان بهولندا، عاد الدولي المغربي نصير مزراوي، ليكشف موقفه الأخير من صيام يوم إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمعه فريقه الأياكس بتوتنهام، على أرضية ملعب يوهان كرويف الشهير.

مزراوي خرج، اليوم الإثنين، بتصريح رسمي إلى صحيفة “Voetbalzone” ليتحدث عن قراره النهائي بشأن صيام يوم اللقاء الذي سيجمع فريقه بتوتنهام قائلاً: ” لقد قررت أن أصوم، وأنا مرتاح جداً بهذا الاختيار، يمكن أن تختلف الأراء بخصوص هذه التفاصيل، لكن هذا قراري النهائي وعلى الجميع احترامه”.

لاعب الأسود، شدد بأن موعد أذان المغرب يتصاف وموعد انطلاق صافرة بداية المباراة، لذا فسيكون أمامه وقت لشرب الماء في الملعب، إن شارك أساسياً ومنذ بداية المواجهة في اللقاء الذي سيحسم المتأهل الثاني إلى نهائي “تشامبيونز ليغ”.

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وقبل حوالي 5 أيام، خرج أياكس أمستردام عبر معده البدني رايموند فيرهيخن، لتوضيح موقفه من خطوة لاعبيه المسلمين، ليؤكد بأن الفريق لن يتدخل في معتقدات لاعبيه المسلمين، وفي حال اختيارهم الصيام، سيعمل على وضع برنامج تدريبي يتماشى وهاته الخصوصية، باستشارة مع الطاقم التقني أيضاً.

المتحدث ذاته، شدد بأن اللاعبين المسلمين بالأياكس من بينهم الدولي المغربي حكيم زياش ومزراوي نصير، سيكون لهم كامل الحرية في صوم شهر رمضان، كما أن النادي لن يمنعهم من ذلك، بل سيواكب طقوسهم، ليكونوا بصحة جيدة، ومستعدين للمنافسات الكروية، كباقي زملاءهم المفطرين.

ويتأهب ممثل الكرة الهولندية، الأربعاء المقبل، لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام، علماً أن لقاء الذهاب بين الطرفين في لندن قد انتهى بفوز صغير للأياكس بهدف دون رد، ساهم في تسجيله نجم الأسود زياش.