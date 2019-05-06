ترامب: ندعم إسرائيل 100 % في عملياتها ضد الفلسطينيين في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” دعمه الكامل لإسرائيل في عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من تهنئته المسلمين بحلول شهر رمضان.

وقال “ترامب” في تغريدة، نشرها، أمس الأحد، عبر حسابه في تويتر: “تواجه إسرائيل مجددا عدة هجمات صاروخية من جانب إرهابيي حماس، والجهاد الإسلامي، وندعم إسرائيل بنسبة 100 في المائة في دفاعها عن مواطنيها”.

وأضاف: “بالنسبة إلى شعب غزة، لن تجلب لكم مثل هذه الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل إلا الشقاء.. أوقفوا العنف، واعملوا نحو السلام، إنه قابل للتحقق”.

وجاء تعليق “ترامب” بعد ساعات من تهنئته المسلمين بحلول شهر رمضان، قال فيها: “أرسل تحياتي الحارة إلى جميع المسلمين، الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك، وأرسل و(زوجتي) “ميلانيا” أطيب تمنياتنا للمسلمين في الولايات المتحدة، والعالم بقدوم شهر رمضان”.‎

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 25 فلسطينيا، وإصابة 150 آخرين.