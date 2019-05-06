فاطمة خير توضح: رشيد الوالي يؤدي دور أبي في “الماضي لا يموت” – فيديو

أوضحت الفنانة المغربية، فاطمة خير، اليوم الاثنين، أن الفنان رشيد الوالي، يؤدي دور والدها في مسلسل “الماضي لا يموت”، وذلك بعد أن اعتقد الجمهور من خلال كليب المسلسل، أنها زوجته.

وانتشرت لقطات من كليب المسلسل، ظهر فيها الوالي متكأ على كتف فاطمة خير في إحدى اللقطات، وهي المرة الأولى، التي تمثل فيها دور شريكة حياة لممثل آخر، غير زوجها الحقيقي، الفنان سعد التسولي.

وكتبت فاطمة خير في تعليق على صورة، نشرتها رفقة الوالي: “بدون مجاملة وبعيدا عن لغة الخشب، التي لا أتقنها، كنت رائعا أخي رشيد في تجسيد دور الأب الحنون، والصارم في الوقت نفسه، وقلتها لك في موقع التصوير، وها أنا أكررها لك مرة أخرى، لأني أومن بثقافة الاعتراف، التي تزيدنا ثقة، وتمنحنا طاقة”.

ويعرض مسلسل “الماضي لا يموت” على القناة الأولى، طوال شهر رمضان المقبل.