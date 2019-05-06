وعد نادي نهضة بركان، لاعبيه بمنحة مالية مهمة، قدرها 10 ملايين سنتيم لكل لاعب، في حال توج الفريق بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد وصوله للمباراة النهائية على حساب الصفاقسي التونسي.
وفي غمار الاحتفال، في مستودع الملابس، بهذا الانجاز التاريخي، بالوصول للمرحلة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، أخبر عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب للنادي البركاني، اللاعبين بأنهم سيستفيدون من منحة 10 ملايين سنتيم لكل لاعب في حال رفع الكأس القارية.
ويعتبر الفريق البرتقالي، أكثر الأندية الإفريقية ترشحا للفوز بهذه البطولة القارية، بعد الأداء الكبير الذي قدمه طيلة المنافسة، وإخرجه عدد من الأندية القوية، كان آخرها الصفاقسي التونسي.
وحقق الفريق المغربي، “ريمونتادا” تاريخية، أمس الأحد، بعد أن فاز على الصفاقسي بثلاثية نظيفة، مع العلم أن مباراة الذهاب في تونس كانت قد انتهت لصالح الفريق التونسي بثنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر منحة مالية مغرية للاعبي نهضة بركان للتتويج بكأس “الكاف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.