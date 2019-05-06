منحة مالية مغرية للاعبي نهضة بركان للتتويج بكأس “الكاف”

وعد نادي نهضة بركان، لاعبيه بمنحة مالية مهمة، قدرها 10 ملايين سنتيم لكل لاعب، في حال توج الفريق بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد وصوله للمباراة النهائية على حساب الصفاقسي التونسي.

وفي غمار الاحتفال، في مستودع الملابس، بهذا الانجاز التاريخي، بالوصول للمرحلة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، أخبر عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب للنادي البركاني، اللاعبين بأنهم سيستفيدون من منحة 10 ملايين سنتيم لكل لاعب في حال رفع الكأس القارية.

ويعتبر الفريق البرتقالي، أكثر الأندية الإفريقية ترشحا للفوز بهذه البطولة القارية، بعد الأداء الكبير الذي قدمه طيلة المنافسة، وإخرجه عدد من الأندية القوية، كان آخرها الصفاقسي التونسي.

وحقق الفريق المغربي، “ريمونتادا” تاريخية، أمس الأحد، بعد أن فاز على الصفاقسي بثلاثية نظيفة، مع العلم أن مباراة الذهاب في تونس كانت قد انتهت لصالح الفريق التونسي بثنائية.