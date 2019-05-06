زوجة الأمير هاري ميغان ماركل تضع مولدهما الأول

وضعت ميغان ماركل ، دوقة ساسكس وزوجة الأمير البريطاني هاري ، صباح اليوم الإثنين، طفلهما الأول الذكر.

ونشر حساب الأمير هاري وميغان على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام “تدوينة جاء فيها :”يسرنا أن نعلن أن صاحبا السمو الملكي دوق ودوقة ساسكس رحبا بأول طفل لهما في وقت مبكر من صباح يوم 6 مايو 2019.”.

وأضاف نفس الحساب :” يزن ابن صاحبي السمو الملكي 3.26 كجم، وتتمتع الدوقة والطفل بصحة جيدة.”

وختم الحساب التدوينة بعبارة :” يشكر الزوجان الجمهور على مشاركتهما في الدعم خلال هذه اللحظة الخاصة في حياتهما. سيتم نشر المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة. “

يذكر أن الطفل الأول لميغان ماركل والأمير هاري يحتل المرتبة السابعة في ترتيب الخلافة على العرش البريطاني.