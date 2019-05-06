مسابقة الإبداع الثقافي

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

جائزة Intercultural Innovation هي شراكة بين تحالف الأمم المتحدة للحضارات (UNAOC) ومجموعة BMW التي تختار وتدعم أكثر المشاريع الشعبية ابتكارًا والتي تشجع الحوار بين الثقافات والعمل نحو عالم أكثر سلمًا وشمولًا اجتماعيًا من خلال بناء الاحترام المتبادل بين الشعوب ذات الهويات الثقافية والدينية المختلفة، ورفض التطرف القائم علي العنف، واحتضان التنوع.

تُمنح جائزة Intercultural Innovation لعشر منظمات. الهدف الرئيسي من الجائزة هو تحديد ودعم المشاريع الابتكارية التي يتم تنفيذها بالفعل ولديها إمكانية التوسع والمحاكاة. تُمنح الجائزة للمنظمات التي تقوم بتنفيذ مشروع مع الهدف العام المتمثل في مساعدة تلك المنظمات على توسيع المشاريع وتكييفهم بشكل مستدام مع سياقات أخرى. يجب أن تكون المشاريع المقدمة ضمن هذه المسابقة قد أظهرت نتائج ناجحة خلال السنة الأولى من تنفيذها على الأقل.

Advertisements

شروط التقديم

يتعين على المنظمات التي تقدم مشروعًا للمنافسة أن تفي بكل المعايير التالية لتكون مؤهلة:

يجب أن تكون المنظمات مسجلة كمنظمة غير هادفة للربح، مثل منظمة غير حكومية، أو منظمة خيرية، أو مؤسسة بحثية أو تعليمية، أو نقابة عمالية، أو مجموعة من السكان الأصليين، أو منظمة دينية، أو رابطة مهنية، أو مؤسسة، أو فروع محلية أو بلدية للحكومة يجب أن تكون المنظمات المتقدمة عاملة لمدة لا تقل عن سنتين قبل أبريل 2019؛ مع قاعدة تمويلية وتنفيذ للمشروع (أي يجب أن تظهر المنظمة التسجيل باعتباره غير ربحي في بلد التشغيل بحلول أبريل 2017 أو في وقت سابق). يجب أن تقوم المنظمات المتقدمة بإدارة مشروع يركز على تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات. ومن الأمثلة على ذلك المشاريع في مجالات مكافحة كراهية الأجانب، والتعليم من أجل المواطنة العالمية، والحوار بين الأديان، والهجرة والاندماج، ومنع التطرف القائم علي العنف، بالإضافة إلى المبادرات التي تلبي احتياجات مجموعات محددة في تعزيز التفاهم بين الثقافات (مثل الدين، والشباب، والمرأة، وسائل الإعلام، إلخ.) يجب أن تكون لدى المنظمة المتقدمة الرغبة في توسيع نطاق عمل المشروع الخاص بهم مع UNAOC ومجموعة BMW والشركاء الآخرين. المنظمات التي تلقت في السابق أي دعم من UNAOC غير مؤهلة للتقديم علي جائزة Intercultural Innovation. المشاريع التي تم التقديم بها في الإصدارات السابقة من جائزة Intercultural Innovation والتي لم يتم اختيارها مؤهلة وتُشجع على التقدم مرة أخرى. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون المنظمات المتقدمة قد فازت في الإصدارات السابقة من جوائز UNAOC Marketplace للأفكار أو جوائز مجموعة BMW.

آخر موعد للتقديم: 31 أيار (مايو) 2019.

للمزيد من المعلومات وطريقة التقديم، اضغطوا هنا.