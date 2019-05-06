جائزة مؤسسة التعاون للتميز الثقافي

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

إيمانًا منها بأهمية تقدير الإنجاز والإبداع والتميز المقدم للشعب الفلسطيني والذي تحققه مؤسسات المجتمع المدني، قامت "التعاون" بتأسيس جائزة سنوية تهتم بالإنجاز تُمنح لمؤسسات أهلية حققت إنجازات مميزة ومبدعة ساهمت في عملية النمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشعب الفلسطيني وتميزت بإحداث تغييرات إيجابية مستدامة في مجال عملها ورسالتها.

بدأت الجائزة تستهدف جميع المؤسسات الأهلية في مختلف قطاعات العمل، واستطاعت أن تتوج الإنجاز والإبداع وتثني عليه بمختلف المجالات. وقد عملت لجنة الجائزة على تطوير الآليات والمعايير التي تقوم عليها سعيًا لتعميق المنافسة وتسليط الضوء على مواضيع ذات أولوية للشعب الفلسطيني، جنبًا إلى جنب مع دراسة العوامل التي تضمن مشاركة أوسع من المؤسسات الأهلية. وقد قررت اللجنة أن يكون العامين 2011 - 2012 مخصصًا للمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع التعليم، وذلك دعما وتكريمًا للمؤسسات التي أحدثت إنجازات وإبداعات في قطاع التعليم الفلسطيني. ومنذ العام 2013 خُصصت هذه الجائزة للمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الثقافي. وهذا العام سيتم تخصيص الجائزة لفكرة مشروع غير منفذ مبدع ويحاكي الواقع الثقافي ليتم تنفيذه من خلال الجائزة. وعليه تم تغيير اسم الجائزة لجائزة "التميز" بالقطاع الثقافي.

فلسفة الجائزة

تتمحور فلسفة جائزة التعاون للتميز بالقطاع الثقافي حول توفير فرصة للإبداع والتغيير والتطور غير المشروط وتصميم وتنفيذ أنشطة ثقافية تحاكي الواقع لإحداث تغيير وأثر إيجابي في المجتمع حسب رؤية المؤسسات العاملة في القطاع الثقافي.

أهداف جائزة " التعاون" للتميز بالقطاع الثقافي

تهدف الجائزة إلى توفير المساحة للإبداع في تصميم أنشطة ثقافية غير مشروطة من قبل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية العاملة في القطاع الثقافي والتي عملت على بناء جسور من الأمل والصمود لمجتمعاتها، وبادرت بإحداث نقلة نوعية على مستويات عملها. ومن الأهداف الفرعية للجائزة ما يلي:

خلق الوعي المجتمعي لأهمية دور القطاع الثقافي في تنمية وتطوير المجتمع، والعمل على ضرورة دعمه. إلهام وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني الثقافية وكوادرها على تطوير أدائها. الاعتراف بالدور المجتمعي للمؤسسات الثقافية الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مجال الثقافة. إبراز الإنجازات المتميزة التي حققتها مؤسسات المجتمع المدني وتعميمها. إعطاء الفرصة للمؤسسات الثقافية للتخطيط وتنفيذ مشروع جديد ومبدع ومميز يحاكي الواقع الفلسطيني الثقافي.

المجالات الثقافية التي تشجعها الجائزة

تستهدف الجائزة مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الثقافي (مؤسسات أهلية ومراكز ثقافية وبلديات ومجالس قروية) والناشطة في جميع الحقول والمجالات الثقافية، والتي تشمل الآداب، الفنون الأدائية، الفنون البصرية والنشاطات المختلفة على سبيل المثال لا الحصر: مكتبات، حملات القراءة، المسابقات الثقافية، المعارض الفنية والأدبية، عروض الأفلام، التبادل الثقافي، المخيمات الصيفية الثقافية، برامج حماية التراث والموروث الثقافي، والمبادرات ذات الاهتمام بالإنتاج الثقافي والفكري. كما تولى الأهمية لاستخدام موارد طبيعية متوفرة سهلة المنال، قليلة التكلفة وصديقة للبيئة.

قيمة الجائزة

قيمة الجائزة 50 ألف دولار أمريكي، ودرع تكريمي يحمل اسم المؤسسة الفائزة وشعار "التعاون". وتُمنح الجائزة لمؤسسة واحدة فقط سنويًا لتنفيذ فكرة المشروع الفائزة.

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ملاحظة: موازنة المشروع المقدمة تغطي جميع المصاريف الإدارية والتشغيلية.

دورية الجائزة

جائزة سنوية يُعلن عنها خلال شهر نيسان من كل عام وتـُمنح في شهر آذار من العام التالي وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم يتم تكريم الفائزين ولجان التحكيم.

الشروط العامة للتأهل

أن تكون مؤسسة مجتمع مدني وغير ربحية عاملة ومتخصصة في القطاع الثقافي (مؤسسات أهلية ومراكز ثقافية وبلديات ومجالس قروية)، وتعمل في أحد المجالات والحقول الثقافية. ولا يحق للجامعات ومراكزها وكلياتها التقدم للجائزة. أن تكون المؤسسة المتقدمة عاملة في إحدى مناطق عمل التعاون على الأقل (الضفة الغربية بما فيها القدس، غزة، فلسطين المحتلة عام 1948، و/أو مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان). على المؤسسة المتقدمة أن تكون مسجلة في فلسطين أو لبنان منذ عامين على الأقل. أن تقوم المؤسسة المتقدمة بتعبئة طلب الترشح المتوفر على موقع الجائزة والالتزام بإرفاق كافة الوثائق المطلوبة. يحق للمؤسسة الفائزة التقدم لنفس الجائزة مرة أخرى، فقط بعد ثلاث سنوات من موعد فوزها بالجائزة. يحق للمؤسسة الفائزة بإحدى جوائز التعاون التقدم لجائزة تعاون أخرى في حال انطبقت شروط تلك الجائزة عليها. يحق لمؤسسة أو أفراد ترشيح مؤسسة معينة، لتقوم التعاون بالتواصل معها ودعوتها للتقدم للجائزة. أن تقدم المؤسسة فكرة مشروع جديدة غير منفذة سابقًا ومبدعة وفريدة من نوعها ترغب في تنفيذها في القطاع الثقافي لتنافس على الجائزة. المشروع يجب ان يحاكي الوضع الحالي في مناطق عمل التعاون، وألا تتعدى فترة تنفيذ المشروع مدة الـ 12 شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

المرفقات المطلوب تقديمها مع طلب الجائزة

مرفقات إجبارية (في حال لم تتوفر يتم استثناء الطلب)

نسخة عن تسجيل المؤسسة الرسمي. نسخة مصدقة عن البيانات المالية المدققة للمؤسسة للعام 2018. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة. (يمكن ذكرها في الطلب الإلكتروني).

مرفقات أخرى لإثراء الطلب

تقرير المؤسسة السنوي للعام 2018 أو الرابط الإلكتروني له. الخطة الاستراتيجية ان وجدت. شعار المؤسسة (Logo). صور لأنشطة المؤسسة وأنشطة المشروع المنافس. ملفات وفيديوهات وروابط إلكترونية تدعم هذا المشروع/ البرنامج/ إن وجد

خطوات تقديم طلب الجائزة

الإطلاع على دليل الجائزة. تحميل الملفات المطلوبة أعلاه على أحد مواقع التحميل المجاني مثل http://www.dropbox.com، https://archive.org/، https://www.mediafire.com/، Google Drive، وغيرها (وذلك لوضع الرابط داخل الطلب الالكتروني). تعبئة طلب الجائزة إلكترونيًا على الرابط التالي: الطلب الالكتروني لجائزة التميز بالقطاع الثقافي 2019 الضغط على إنهاء الاستبيان. ستظهر لك جملة: "انتهت الأسئلة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق، تم استلام طلبكم وسيتم اعلان النتائج خلال شهر آذار 2020، شكرًا لكم" في حال لم تظهر هذه الجملة يجب مراجعة "التعاون" على هاتف رقم: +970(2)2415130

آخر موعد للتقديم: 05 آب (أغسطس) 2019.

للاستفسار: يرجى مراجعة مجلس الجائزة، السيدة رشا مصلح، على هاتف رقم +970(2)2415130 أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني للجائزة [email protected]