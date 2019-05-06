دورة تدريبية مجانية عبر الانترنت لتمكين القيادات النسائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

تم تصميم برنامج القيادات النسائية الشابة "Young Women Leadership Program" لتمكين الشابات ومنحهن المهارات والأدوات اللازمة لرفع روح القيادة لديهن إلى مستوى أعلى ودعمهن ليصبحن قادة في مجتمعاتهن. من خلال هذا البرنامج الذي تبلغ مدّته 6 أسابيع ستأخذكن الكاتبة والمتحدثة الشهيرة "سناء فويز" في رحلة نسوية وستشارك مع المشاركات خبرتها البالغة 8 سنوات في مجال تمكين المرأة والقيادة والنشاط وروح المبادرة الاجتماعية، حيث عملت على تمكين النساء والفتيات الصغيرات في 40 دولة.

الهدف من البرنامج

يعتبر برنامج القيادات النسائية الشابة مساحة حرة وآمنة تساعد الشابات على تعزيز قوتهن الداخلية وإبداعهن ووعيهن ومكانتهن في المجتمع. يهدف هذا البرنامج إلى إنشاء مجتمع يطمح إلى التغيير الاجتماعي والتمكين. من خلال نهج نسوي، ستستكشف المشاركات عددًا من المواضيع الجريئة ويتناقشن فيها ويحددن وجهات نظر وحلول مختلفة حولها.

البرنامج

سيوفّر البرنامج عدّة جلسات لدعم المتدربات لتحقيق أهدافهن وتطلعاتهن، في أربعة مجالات مختلفة:

القيادة. تطوير الذات. النشاط. المشاريع الاجتماعية.

المنافع

سيقدّم برنامج YWLP للمشاركات المنافع التالية:

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برنامج التوجيه والدعم الفردي لمدة 6 أسابيع. تدريبات لتنمية المهارات والتعلم والممارسات المختلفة. فرصة الوصول إلى الشبكة العالمية والفرص والموارد. فرصة التواصل مع مجموعة من الخبراء والموجهين. الالتقاء بعدد من الضيوف الملهمين. فرصة الحصول على منصب سفير/ سفيرة لمنظمة Womenpreneur. شهادة مشاركة.

الشروط وعملية الاختيار

يجب أن يتراوح عمر المرشحة بين 18 و 25 عامًا. يمكن للمتقدمات المشاركة من أي مكان في العالم، يحتاجون فقط إلى اتصال WIFI قوي وجهاز كمبيوتر. المدة: 6 أسابيع (مكالمة لمدة ساعة كل أسبوع). اللغة: الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية (حسبما تفضّله المشاركة).

آخر موعد للتقديم: 15 أيار (مايو) 2019.

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