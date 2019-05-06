دورات تدريبية مجانية عبر الانترنت من غوغل

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

يوفّر برنامج "مهارات من Google" دورات مرنة ومخصّصة لتزويدك بالمهارات الرقمية اللازمة لمساعدتك على تنمية مسارك الوظيفي أو نشاطك التجاري بالوتيرة التي تناسبك.

من هذه التدريبات المجانية

فرصتك على الإنترنت: للاستفادة من الفرص الموجودة في عالم التسويق عليك معرفة استخدام أدوات البحث واختيار الكلمات الرئيسيةِ، وبعد ذلك يمكنك تحسين حملات نتائج البحث حتى تحصل على أكبر عائد لما تدفعه.

معرفة آلية عمل المواقع الإلكترونية: تتوفر طرق عديدة ليتم العثور عليك على الإنترنت مثل المواقع الإلكترونية والقوائم المحلية وتطبيقات أجهزة الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي، وإذا كان الموقع هو الأنسب لأهدافك عليك الإلمام بأساسيات عمله، والأهم هو امتلاك موقع مصمم وقابل للاستخدام ليستطيع توصيل ما تريده والسماح للعملاء بالعثور على ما يبحثون عنه

إدارة وقتك بفاعلية: إدارة الوقت بنجاح أمر ضروري لضمان الإنتاجية القصوى. تعلم كيفية زيادة الإنتاجية باستخدام أدوات التعاون السحابية، وكيفية إتقان ترتيب الأولويات وتفويض المهام وهذا يمكن أن يساعدك على تحقيق أقصى قدر من الفعالية في العمل.

لا يوجد شروط للتسجيل.

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يحصل المتقدم على:

تحسين مهاراته في المجال الرقمي.

التعرّف على أدوات تساعد في نمو نشاطه التجاري.

التحضير للدخول في المسار المهني الذي يريده.

شهادة الدورة من Google.

حول برنامج مهارات من Google:

هو برنامج مجاني يهدف إلى بناء المهارات الرقمية لدى الأفراد، مساعدتهم على إثراء سيرتهم الذاتية، التقدم في مسيرتهم المهنية، وتطوير أعمالهم. يعقد البرنامج بمجموعة من جلسات التدريب الإلكترونية ويوفر 100 درس حول 26 موضوع في مجال التسويق الرقمي.