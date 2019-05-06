دورة في السرد القصصي والصوتي على الإنترنت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
عن الفرصة
يقدّم معهد "بوينتر" وبينارًا على الإنترنت بعنوان "الكتابة الموجّهة للاستماع".
يمكن للصحفيين الذين يرغبون في صقل مهاراتهم في السرد القصصي والصوتي حضور هذه الدورة التدريبية.
ينقسم التدريب إلى خمس وحدات: مقدمة إلى القصص الصوتية، اختيار القصص، كتابة القصة، مراجعة القصة والتعبير عن المواضيع الخاصة.
المدرب هو دان غراتش، مؤسس برنامج MarketHack للتدريب على التسويق الرقمي في مركز Idea في كلية ميامي دايد.
الدورة مجانية ويمكن أن يحصل عليها الصحفيون في أي وقت.
التسجيل مستمرّ طوال العام.
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