دعوة للتقديم: برنامج الزملاء الناشئين لدعم الباحثين

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
عن الفرصة
يقوم برنامج الزملاء الناشئين بمساعدة الباحثين والباحثات العرب الناشئين الذين لم يمضِ أكثر من ثلاث سنوات على نيلهم شهادة الدكتوراه، في متابعة أبحاثهم وخططهم لنشرها، والتخطيط لمسيرة بحثية في المنطقة العربية.
قيمة وفترة الزمالة
تؤمن الزمالة دعمًا كاملًا لمدة 12 شهرًا تتراوح بين 20 ألف و36 ألف دولار أمريكي.
آخر موعد للتقديم: 27 أيار (مايو) 2019.
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