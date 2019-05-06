انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تنفي أنباء رفض استقبال المصريين.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 05:52 مساءً - أكدت دولة قطر أنّ وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بإصدار تأشيرات دخول إلى البلاد، مشددة على أنّ الدوحة حريصة على تواصل شعوب المنطقة.

جاء ذلك في بيان لمكتب الاتصال الحكومي القطري، الاثنين، أضاف فيه أن الدوحة تحرص على عدم "إقحام الشعوب في الخلافات بين الدول"، وتؤكد ترابط المجتمعات والشعوب، وتحرص على تعميق أواصر المحبة ونبذ الكراهية بينها.

يأتي البيان بعد تصريحات لـ"أكبر الباكر"، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، أمس الأول السبت، أعرب فيها عن رفض الدوحة منح "أعدائها" تأشيرات دخول، وذلك رداً على سؤال حول موقف القاهرة في الأزمة الخليجية ومشاركتها في حصار قطر، وهو ما فُهم أنه رفض قطري لاستقبال المصريين، وأثار ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان: "ستظل دولنا تستمد قوتها من تماسك شعوبنا ومجتمعاتنا".

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وأكّد البيان أن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار تأشيرات الدخول إلى البلاد بموجب الأطر القانونية، وأن أي تصريحات تخرج عن تلك الأطر لا تمثّل السياسة المعمول بها في الوزارة.

واعتبر مكتب الاتصال الحكومي أن "أي تصريحات تخرج عن تلك الأطر القانونية لا تمثّل السياسة المعمول بها في وزارة الداخلية".

ورغم مشاركة القاهرة في حصار قطر وقطع العلاقات الدبلوماسية معها منذ نحو عامين، لم تتخذ الدوحة أي قرار ضد أبناء الجالية المصرية المقيمين على أراضيها.

وتقول سلطات القاهرة إن عدد أبناء الجالية المصرية المسجلين رسمياً في قطر يتراوح بين 60 و70 ألف مواطن، لكنها تؤكد أن العدد غير المعروف لديها قد يصل إلى 300 ألف.