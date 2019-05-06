انت الان تتابع تفاصيل خبر البحرين تحكم على 73 شخصاً بالإعدام والمؤبد وسحب الجنسية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 05:52 مساءً - أيدت محكمة التمييز البحرينية أحكاماً بحق 73 شخصاً، شملت الإعدام والمؤبد والسجن مدة تصل إلى 15 سنة، كما تضمنت غرامات تصل إلى 100 ألف دينار بحريني (265 ألف دولار)، وتجريد 62 واحداً منهم من الجنسية.

وذكرت صحف بحرينية، اليوم الاثنين، أنّ هؤلاء الأشخاص يعملون في منظمات تعتبرها المنامة "إرهابية"، وقد خططوا لتهريب السجناء من سجن "جو"، وتشكيل خلية سرية تحت اسم "غروب البسط".

وقالت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية إنّ محكمة التمييز كانت قد أيدت حكم الإعدام بحق مواطنين بحرينيين أدينا في أعمال إرهابية، كما أيدت أحكام السجن بحق 56 مداناً في القضية التي تراوحت بين المؤبد وخمس سنوات، كما أيدت تجريد 47 من المدانين من الجنسية البحرينية.

وفي السياق حكمت "التمييز" البحرينية في قضية ثانية بأحكام بالسجن ضد 17 مداناً فيما عرف بقضية "غروب البسطة"، تراوحت الأحكام بين المؤبد والـ10 سنوات.

كما أيدت محكمة التمييز تجريد 15 منهم من الجنسية البحرينية، وذلك في قضية "التخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها، وتلقي أموال منها للقيام بأعمال عدائية وبقصد الإضرار بالمصالح القومية للبحرين".

وبحسب الصحيفة قال عيسى الرويعي، القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية البحريني: إنّ "محكمة التمييز قد أصدرت حكمها بإقرار الحكم الصادر بإعدام مدانين، وتأييد أحكام السجن بحق باقي الطاعنين في قضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام لها مع العلم بأغراضها الإرهابية".

واتهم الرويعي المدانين بأنهم "تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات والقتل والشروع في قتل أفراد الشرطة عمداً، واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر، والسرقة بالإكراه، تنفيذاً لأغراض إرهابية".

فيما أعلن الرويعي أن ذات المحكمة أصدرت حكمهاً فيما عرف بتنظيم "غروب البسطة"، أمس الأحد، بتأييد أحكام ثمانية مدانين بالسجن المؤبد وسجن تسعة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ التحقيقات قد كشفت عن "قيام عناصر من تيار الوفاء الإسلامي بتكوين خلية سرية تحت اسم "غروب البسطة" تعمل على تحريض الشارع البحريني ضد نظام الحكم، وبث البيانات والدعايات المغرضة التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم باستعمال العنف والقوة".

ولفتت أيضاً إلى أنه "ثبت قيام المدانين في القضية بالالتقاء بقيادات من الحرس الثوري الإيراني وقيادات من منظمة حزب الله اللبناني الإرهابية لتلقي الدعم المالي والفني اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية، داخل البحرين والإنفاق على أنشطته داخل المملكة".

ولفتت إلى أن جميع (المتهمين)، ومنهم عشرة قُبض عليهم، أحيلوا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين.

مخاوف حقوقية

وفي أبريل الماضي، بعد ضغط وإبداء القلق من الأمم المتحدة ومنظمة دولية وحقوقية، ألغت البحرين أحكاماً بإسقاط جنسية المملكة صادرة بحق 551 متهماً في إطار قضايا متعلقة بـ"الإرهاب".

جاء ذلك بعد أيام قليلة من إعراب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، عن قلقها من المحاكمة الجماعية في البحرين، التي أسقطت الجنسية عن 138 شخصاً، في أبريل الماضي.

وأشارت إلى وجود "مخاوف كبيرة من أن إجراءات المحكمة لم تلتزم المعايير الدولية للمحاكمات العادلة مع ما ورد عن محاكمة عدد كبير من المتهمين غيابياً".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011، في خضم أحداث "الربيع العربي"، قادتها المعارضة الشيعية التي تطالب بإقامة ملكية دستورية في المملكة.

وكثفت السلطات محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية، وإصدار عقوبات قاسية بحق المعارضين تحت ذرائع تتعلق بالإرهاب، إلى جانب سحب الجنسية البحرينية عنهم، رغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة.