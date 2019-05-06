انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تعلن عودة قارب تم احتجازه قسراً في الإمارات والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 05:52 مساءً - عبّرت دولة قطر عن ارتياحها لعودة زورق قطري كان قد احتجِز "قسراً"، منذ 30 أبريل الماضي، من قبل السلطات الإماراتية.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن بيان لوزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن "الزورق كان يؤدي تدريبات روتينية في المياه الإقليمية القطرية، ثم تعرض لعطل فني جرفه إلى المياه الإقليمية الإماراتية، حيث قامت السلطات الإماراتية باحتجازه وطاقمه".
وأكد البيان أن "دولة قطر دأبت خلال الأيام الماضية من خلال القنوات الدبلوماسية المتاحة وتدخل بعض الدول الصديقة والشقيقة، لتأمين سلامة أفراد الطاقم وعدم تعرضهم لأي أذى".
وختم بيان الوزارة بالقول: "تعلن دولة قطر عن عودة الزورق القطري وأفراد الطاقم سالمين، وتشكر دولة قطر كل من سعى في تأمين عودتهم".
وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها، بدأت في 5 يونيو 2017، حين حاصرت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، دولة قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتؤكد أن هدف الحصار هو النيل من سيادتها وقرارها المستقل.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تعلن عودة قارب تم احتجازه قسراً في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.