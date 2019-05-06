انت الان تتابع تفاصيل خبر فنزويلا تهدد أمريكا برد عسكري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 05:52 مساءً - قال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، إن بلاده سترد على أي سيناريو عسكري قد تتبناه الولايات المتحدة ضدها.

وذكر أرياسا، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة موسكو الاثنين، أن فنزويلا "مستعدة لجميع أنواع السيناريوهات، لكنها تثق بالدبلوماسية قبل كل شيء".

وأضاف أن فنزويلا راغبة في السلام، وتريد أن تبحثه مع الجميع دون استثناء، مردفاً: "إذا اختارت واشنطن الخيار العسكري فنحن لدينا قواتنا المسلحة والشعب. لن نقاوم فقط، بل سننتصر، مهما كانت القوة العسكرية أمامنا".

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من جهة أخرى أشار المسؤول الفنزويلي إلى إمكانية رفع عدد الخبراء العسكريين الروس في البلاد، وأوضح قائلاً: "يوجد في فنزويلا لجنة الخبراء العسكريين الروس، ويمكن توسيعها مستقبلاً".

والثلاثاء، أقدمت مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة الفنزويلية على تنفيذ محاولة انقلاب، في حين أعلنت الحكومة في وقت لاحق من اليوم ذاته إفشالها.

واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، البيت الأبيض، بزعامة ترامب، ومستشاره بولتون، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وتعهد بالكشف عن جميع التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن فنزويلا تشهد، منذ 23 يناير الماضي، توتراً؛ على إثر زعم زعيم المعارضة، خوان غوايدو، أحقيته في تولي الرئاسة مؤقتاً، إلى حين إجراء انتخابات جديدة، ولاقى على إثر ذلك دعماً كبيراً من ترامب.