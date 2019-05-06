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الحركة المدنية الديمقراطية ما زالت تنفذ دون وعي توجهات جماعة الإخوان الإرهابية

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كشف مصادر بأن الحركة المدنية الديمقراطية، ما زالت تنفذ دون وعي توجهات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت المصادر أن الحركة المدنية الديمقراطية تواصل كذبها، وتحاول ابتكار قصص ملفقة حول أوضاع الإرهابيين المسجونين فى قضايا جنائية.

كما أكدت المصادر أن المعارضة الحديثة للحركة المدنية، تتمثل في الدفاع عن الإرهاب بدعوات كاذبة عن التعسف.

كما أشارت بأن شعارات الحركة المدنية لا تنتهي، طالما تنشرها الإخوان.

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