شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب: كل منظور كهنوتي عنصري ديني أو علماني عادة ما ينتج عنف وإرهاب وحروب والان مع التفاصيل

أكد وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، أن "‏الاتجاهات الليبرالية تؤمن بالاخوة الانسانية والتعايش الديني والاجتماعي والسياسي".

‏وبين غلاب في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- أن "كل منظور كهنوتي عنصري ديني أو علماني عادة ما ينتج عنف وإرهاب وحروب".

‏ وتابع "يتم استفزاز الليبرالية من المتطرفين من داخل مجتمعاتهم أو من خارجها وعادة ما تكون أكثر شرسة في الدفاع عن الاخوة الانسانية والتعايش".

‏ وأشار إلى أن "السياسي ذات النزوع العلماني عادة ما يتعامل بوعي امير معاصر مع الواقع وقضايا السياسة وحاجات الناس ومتطلباتهم".

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وذكر أن "‏السياسي الاسلاموي يتعامل بميكاقللية متوحشة مع يقين ان السياسة مؤامرة لذا ينتج عنف وانغلاق وخوف ونسيان متطلبات الناس ويراكم الثروة باعتبارها رزق من الله لتنظيمه الالهي".

وبين أن "المؤدلج ايا كان مهما بلغت موضوعيته لن يعطيك غير ما يخدم معتقداته وان كان ضمن دائرة حزبية عابر للحدود فلن يعمل الا من اجل مشروعه".

ومضى "‏يعتقد الكثير ان المال كافي لتليينهم وهكذا اصبحت الأيديولوجيا مصدر رزق ولولاها ما تم تليينهم".

‏ واختتم "اللعبة مع الشموليات الاسلاموية تقود الى خسائر قاتلة!!".