شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 10,000 كرتون لحوم في محافظة مأرب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 10,000 كرتون لحوم على النازحين من المحافظات إلى مدينة مأرب والمتضررين والمحتاجين في 8 مديريات بمحافظة مأرب، يستفيد منها 40,000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.



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