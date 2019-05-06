شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,100 كرتون لحوم في عدد من مديريات محافظة المهرة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 3,100 كرتون لحوم على الأسر الفقيرة والأرامل والنازحين والمتضررين في مديريات المسيلة وسيحوت و قشن وحصوين التابعة لمحافظة المهرة، يستفيد منها 12,400 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في محافظاته كافة دون تمييز.



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