قطر تعلن عن مهمة زورق احتجزته الإمارات وافرجت عنه اليوم

وأكد البيان، أن قطر دأبت خلال الأيام الماضية من خلال القنوات الدبلوماسية المتاحة، وتدخل بعض الدول الصديقة والشقيقة، لتأمين سلامة أفراد الطاقم وعدم تعرضهم لأي أذى.
وأفرجت الإمارات اليوم الاثنين، عن زورق عسكري قطري على متنه 4 أشخاص، كانت تحتجزه منذ نهاية الشهر الماضي بعد أن دخل مياهها الإقليمية.
ويأتي الحادث في ظل أزمة خليجية بدأت في 5 حزيران الماضي، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.
واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب، وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن "هذه المواقف غير مبررة، وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".
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