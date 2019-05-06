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قطر تعلن عن مهمة زورق احتجزته الإمارات وافرجت عنه اليوم

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وقالت وزارة الخارجية، في بيان يوم الاثنين، إن الزورق كان يؤدي تدريبات روتينية في المياه الإقليمية القطرية، ثم تعرض لعطل فني جرفه إلى المياه الإقليمية الإماراتية، حيث قامت السلطات الإماراتية باحتجازه وطاقمه.

وأكد البيان، أن قطر دأبت خلال الأيام الماضية من خلال القنوات الدبلوماسية المتاحة، وتدخل بعض الدول الصديقة والشقيقة، لتأمين سلامة أفراد الطاقم وعدم تعرضهم لأي أذى.


وأفرجت الإمارات اليوم الاثنين، عن زورق عسكري قطري على متنه 4 أشخاص، كانت تحتجزه منذ نهاية الشهر الماضي بعد أن دخل مياهها الإقليمية.

ويأتي الحادث في ظل أزمة خليجية بدأت في 5 حزيران الماضي، على خلفية قطع كل من والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب، وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن "هذه المواقف غير مبررة، وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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