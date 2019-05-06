القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الإثنين 2019.5.6 07:11 مساء بتوقيت أبوظبي 30 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> خيم الدمار على قطاع غزة بعد ليلة دامية من التصعيد الإسرائيلي ضد سكان القطاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدمار يخيم على غزة بعد ليلة دامية من التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.