فرنسا تدين "صواريخ" كوريا الشمالية وتدعوها لتجنب الاستفزاز

أدانت فرنسا، الإثنين، عملية "إطلاق الصواريخ" التي قامت بها كوريا الشمالية، السبت، داعية بيونج يانج إلى استئناف محادثاتها مع واشنطن في "أقرب وقت ممكن" لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "كوريا الشمالية قامت، السبت، بإجراء تجارب على إطلاق صواريخ. وإن فرنسا تدين عمليات الإطلاق هذه وتدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن أي استفزاز جديد".

وأكدت بيونج يانج أنها أجرت تجارب على منصات إطلاق صواريخ و"أسلحة تكتيكية موجهة".

ودعت باريس بيونج يانج إلى "استئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي في أسرع وقت ممكن والبدء سريعا بعملية تفكيك كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية من كل الأنواع".

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وقال مساعد المتحدث "طالما لم يتم تحقيق هذا الهدف يتعين تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي بطريقة كاملة وفعالة".

وما زال يتعين على الولايات المتحدة أن تحدد ما إذا كانت عمليات إطلاق الصواريخ هذه، تنتهك تجميد إطلاق الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي أعلنها كيم جونج أون قبل عام في أبريل/نيسان 2018.

من جانبه، قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن هذا التجميد "ركز على الصواريخ العابرة للقارات، تلك التي تهدد الولايات المتحدة".

وأضاف "مع ذلك، نحن على ثقة تامة بأنها لم تكن صواريخ متوسطة المدى أو صواريخ بعيدة المدى أو صواريخ عابرة للقارات".