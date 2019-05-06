انت الان تتابع توابع التفجيرات.. سريلانكا تطرد 200 داعية إسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تفجيرات سريلانكا

قال وزير داخلية سريلانكا فاجيرا أبيواردينا، إن سلطات بلاده طردت 600 أجنبي، بينهم 200 داعية إسلامي، منذ اعتداءات عيد الفصح الدامي التي اتهمت السلطات جماعة محلية بتنفيذها، مضيفًا أن الدعاة دخلوا البلاد بشكل قانوني، لكن تبين، بعد العملية الأمنية التي تلت الاعتداءات، أنهم تجاوزوا المدة المحددة في تأشيرات الدخول، وفرضت عليهم غرامات نتيجة ذلك، وتم طردهم من الجزيرة، مؤكدًا أنه نظرا للوضع الحالي في البلاد، أعدنا النظر في نظام منح تأشيرات الدخول، وقررنا تشديد القيود المفروضة على منح التأشيرات لمدرسي الدين، وفقا لـ"العربية".

ودبر داعية سريلانكي، هجمات عيد الفصح التي أسفرت عن مقتل المئات، وعرف عنه أنه سافر إلى الهند المجاورة وتواصل مع متطرفين هناك. ولم يعلن وزير الداخلية عن جنسيات من رحلوا من البلاد، لكن الشرطة أكدت أن العديد من الأجانب الذين تجاوزوا الوقت المسموح به في تأشيرات الدخول منذ هجمات الفصح هم من بنجلادش والهند