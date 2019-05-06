الان تتابع محامي وحليف ترامب السابق مايكل كوهين يدخل السجن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

بعد اعترافات مدوّية وجلسات استماع أمام الكونغرس استأثرت باهتمام الجميع في الولايات المتحدة، يدخل المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل كوهين إلى السجن اليوم الإثنين لتنفيذ حكم يعتبره غير عادل كونه كان بكل بساطة ينفّذ أوامر رئيسه.

ويتوقع أن يدخل المحامي السابق، الذي لم يكن يخفي إعجابه بترامب وقال في إحدى المرّات إنه مستعد لتلقي رصاصة بدلاً من الرئيس، السجن الفدرالي في أوتيسفيل بنيويورك بحلول الساعة 14:00.

وحكم عليه بالسجن 3 سنوات في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، بعدما أقّر بأنه دفع أموالاً سرّاً خلال انتخابات العام 2016 الرئاسية لإقناع امرأتين قالتا إنهما أقامتا علاقات جنسية مع ترامب بلزوم الصمت، ما يعتبر مخالفاً للقانون الانتخابي، وأقّر كذلك بأنه تهرّب ضريبياً وكذب على الكونغرس.

وكان كوهين، وهو والد لشاب وشابة في العشرينات من عمرهما، يأمل حتى آخر لحظة بأن يتم تخفيف الحكم الصادر بحقه، فقدّم معلومات للمحققين من شأنها أن تفضح ترامب وعائلته، بعضها متعلق بالتحقيق الروسي، لكن بالرغم من ذكر المدعي الخاص روبرت مولر المحامي السابق أكثر مئة مرة في تقريره بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، فإن النيابة لم تدخل أي تعديل على الحكم الصادر بحق كوهين.

وسيصبح كوهين، وهو نجل ناج من المحرقة اليهودية وممرضة، ثاني مساعد مقرب من الرئيس يسجن لمدة طويلة بعد بول مانافورت، مدير فريق حملة ترامب الانتخابية السابق الذي حكم عليه بالسجن لـ 7 سنوات ونصف.

Advertisements

وعمل كوهين لدى منظمة ترامب على مدى عقد ويصرّ على أن جميع السلوكيات السيّئة التي وقعت كانت بإيعاز من الرئيس الذي يشير المحامي السابق إلى أنه مستعد للتشبث بالسلطة حتى ولو فشل مسعاه للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2020.

وفي مقابلة أجرتها معه مجلة “ذي نيويوركر” تساءل كوهين “كيف يتم الحكم علي وحدي؟”، وأضاف “لم أعمل لحساب فريق الحملة، عملت لحسابه هو (ترامب)، كيف أكون أنا من يدخل السجن؟ لست أنا من أقمت علاقة مع نجمة الأفلام الإباحية”، في إشارة إلى ستورمي دانيالز، إحدى السيدتين اللتين حصلتا على الأموال لإسكاتهما خلال الانتخابات.

وقال محاميه لاني ديفيس، إنه “كان ينبغي سجن نجل الرئيس الأكبر دونالد ترامب جونيور نظراً إلى أنه هو من وقّع على الشيكين لإسكات السيدتين”.

وبالنسبة للرئيس الأمريكي وحلفائه، يحمل الحكم بالسجن بحق كوهين طعم الثأر بعدما انقلب المحامي على رئيسه السابق، ووصفه ترامب بـ”الضعيف” و”الجرذ” المستعد لاختراع أي أكاذيب لتجنّب السجن، ولم يقل كوهين الذي مُنع من مزاولة المهنة وبدأت أمواله تنفذ، كلمته الأخيرة بعد.

ولكن هل يمكن أن يأمل كوهين بأن يتم الإفراج عنه قبل انقضاء مدة محكوميته لحسن سلوكه؟ وفي ردّه على هذا السؤال، أوضح المحامي هارلان بروتاس أنه “نظراً إلى أن الكونغرس ألغى الإفراج المشروط في 1987، فأفضل ما يمكن أن يأمل الحصول عليه هو تخفيض مدة محكوميته بنسبة 15% لحسن السلوك”.

وأضاف: “سيقضي على الأرجح الأشهر الستة الأخيرة من محكوميته في مركز إصلاحي انتقالي على غرار ذاك الذي يقبع فيه عضو الكونغرس السابق أنتوني واينر الآن”.