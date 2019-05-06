رئيسة وزراء نيوزيلندا تتحدث عن "كلب خطوبتها" والأصبع الخطأ

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters جاسيندا وخطيبها وطفلها بلقطة أرشيفية

وكانت أرديرن تتحدث علنا لأول مرة اليوم الاثنين عن خطبتها لرفيقها منذ فترة بعيد، كلارك غايفورد، في عطلة عيد الفصح في بلدة ماهيا.

وقالت إنها فوجئت بطلب غايفورد، ولم يضعا أي خطط للزفاف.

ولاحظ مراسلون يوم الجمعة أن أرديرن تضع خاتما في إصبعها الأوسط، وهو اختلاف عن إصبع البنصر التقليدي، وأكد مكتبها في وقت لاحق خطبة الاثنين، وأوضحت أرديرن أن الخاتم يعود لجدة غايفورد.

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلق على خطبتها

مقدم بواسطة: يورو نيوز



انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي بروناي تقول إنها لن تنفذ الإعدام بحق المثليين بعد تعرضها لانتقادات قرر السلطان حسن البلقية سلطان بروناي تمديد تعليق عقوبة الإعدام، في تشريع جديد يجرم المثلية الجنسية وذلك في مسعى لتهدئة ردود فعل عالمية رافضة لها، بقيادة مشاهير منهم جورج كلوني وإلتون جون. وأثار البلد الصغير الواقع في جنوب شرق آسيا غضبا، عندما قرر في الثالث من ابريل نيسان معاقبة المثلية الجنسية والزنى والاغتصاب بالإعدام والرجم حتى الموت، وفقا للشريعة الإسلامية. ودافعت بروناي مرارا عن حقها في تنفيذ تلك القوانين، التي جرى إقرار بعض أجزائها في عام 2014، وطرحت على مراحل منذ ذلك الحين. لكن، وفي استجابة نادرة للانتقادات الموجهة للبلد الغني بالنفط، قال السلطان إنه لن يتم فرض عقوبة الإعدام في القانون الجنائي القائم على الشريعة الإسلامية. وتعاقب بروناي بالإعدام في بعض الجرائم ومنها القتل العمد وتهريب المخدرات، لكن لم تنفذ أحكام إعدام منذ 1957. وقال السلطان في كلمة بمناسبة شهر رمضان: "كما هو ثابت طوال أكثر من عقدين، فنحن نفرض تعليقا فعليا على تنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا تندرج تحت القانون العام. وينطبق هذا أيضا على قضايا تندرج تحت القانون الجنائي المطابق للشريعة الذي يوفر مجالا أوسع للصفح". وكان الممثل الأمريكي جورج كلوني دعا لمقاطعة فنادق فاخرة تملكها بروناي، منها فندق بيفرلي هيلز، بعدما أعلنت السلطنة عزمها تطبيق حد الزنى على المثليين وأصحاب العلاقات الخارجة عن إطار الزواج. للمزيد على يورونيوز: في خطاب إلى الاتحاد الأوروبي.. بروناي تدافع عن عقوبة رجم المثليين دخول تطبيق حدود الرجم والبتر حيز التنفيذ في سلطنة بروناي Euronews (Ar)

أمريكا ترسل حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط في تحذير لإيران قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي يوم الأحد إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة". وأضاف بولتون أن هذا القرار اتخذ "ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلقة والمتصاعدة". وقال إن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني ولكننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري الإسلامي أو القوات النظامية الإيرانية". إقرأ أيضاً: ترامب: نؤيد إسرائيل 100% في مواجهة الهجمات الصاروخية من غزة التلفزيون الإيراني يقول إن وزير الخارجية سيزور زيارة كوريا الشمالية قريباً مع التركيز على الحديدة.. حرب اليمن تستعر في مناطق أخرى Euronews (Ar)

الفلسطينيون يعلنون التوصل لهدنة مع إسرائيل في غزة توقف تصعيد دام في العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل خلال الليل، وأعلن مسؤولون فلسطينيون إن مصر توسطت في هدنة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. وتفجرت أحدث جولة من القتال قبل ثلاثة أيام ووصلت ذروتها يوم الأحد، عندما قتلت صواريخ وقذائف من غزة أربعة مدنيين في إسرائيل، وأدت هجمات إسرائيلية إلى قتل 19 فلسطينيا أكثر من نصفهم مدنيون. وقال مسؤولان فلسطينيان في غزة إنه تم التوصل لوقف لإطلاق النار، ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بشأن ما إذا كان قد تم التوصل لهدنة. وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 600 صاروخ ومقذوفات أخرى، اعترض نظام القبة الحديدية أكثر من 150 منها، أطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ يوم الجمعة، وأضاف الجيش أنه هاجم نحو 260 هدفا تابعا لفصائل فلسطينية في غزة التي تحكمها حماس. أخطر اشتباكات حدودية ولكن العنف خف على ما يبدو في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وكانت تلك أخطر اشتباكات حدودية منذ اندلاع جولة قتال في نوفمبر تشرين الثاني. وصمتت صفارات الإنذار من الصواريخ في جنوب إسرائيل لبضع ساعات قبل الفجر مباشرة. ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع هجمات جوية جديدة في غزة. وكانت مصر والأمم المتحدة، اللتان عملتا وسيطين في الماضي، تحاولان التوسط في هدنة. وبدأت أحدث موجة عنف قبل يومين، عندما أطلق قناص من حركة الجهاد الإسلامي النار على قوات إسرائيلية عبر الحدود، ما أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين، بحسب رواية الجيش الإسرائيلي. واتهمت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل بتأخير تنفيذ تفاهمات سابقة توسطت فيها مصر، تهدف إلى إنهاء العنف وتخفيف الحصار على غزة التي يواجه اقتصادها صعوبات. "ضغط فصائل فلسطينية" ويقول محللون استراتيجيون إسرائيليون هذه المرة إن حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس تعتقدان فيما يبدو، أن لديهما قدرة ما على الضغط من أجل الحصول على تنازلات من إسرائيل، التي تبدأ الاحتفالات بذكرى تأسيسها يوم الأربعاء. ويعيش نحو مليوني فلسطيني في غزة التي يعاني اقتصادها من صعوبات، منذ سنوات بسبب إغلاق المعابر على الجانبين الإسرائيلي والمصري، إضافة إلى خفض المساعدات الإنسانية والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية. وتقول إسرائيل إن حصارها للقطاع ضروري لمنع وصول السلاح لحماس. وخاضت الحركة ثلاث حروب منذ أن سيطرت على قطاع غزة في عام 2007 بعد عامين من سحب إسرائيل لمستوطنيها وقواتها منه. للمزيد على يورونيوز: إسرائيل تقتل قياديا في حماس في أول ضربة موجهة منذ سنوات إيران تندد بهجوم إسرائيل "الوحشي" على غزة وتلقي اللوم على الدعم الأمريكي المطلق Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO شاهد: رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلق على طلب صديقها الزواج منها Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقالت: "لذا، لم أكن أحاول إخفاء أخبارنا عن أي أحد.. ببساطة لا يناسب الإصبع الصحيح، ولهذا السبب يستقر في المنتصف".

ولدى أرديرن وغايفورد ابنة عمرها 10 أشهر، هي نيفي. وأصبحت أرديرن ثاني زعيمة عالمية منتخبة في التاريخ الحديث تلد أثناء توليها منصبها وذلك في يونيو الماضي.

وقالت مازحة: "كلارك وأنا وفرد من جهاز الحماية الدبلوماسية، كانت لحظة حميمية جدا.. اثنان من سكان ماهيا، وكلب حاول بعد ذلك أكل الشوكولاتة التي اشتراها لي كلارك في نفس الوقت. لذلك كانت رومانسية للغاية."

وأشيد بأرديرن، البالغة من العمر 38 عاما، على نطاق واسع لتعاطفها وقيادتها اللذين أبدتهما بعد أن قتل مسلح 51 من المصلين في مسجدين في كرايست تشيرتش في 15 مارس.

ومنذ ذلك الحين ساعدت أرديرن في فرض قيود جديدة على الأسلحة في نيوزيلندا وانتقدت الطريقة التي كان المسلح قادرا بها على استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية لتعزيز وجهات نظره.

وأدرجت مجلة "تايم" الشهر الماضي أرديرن على قائمتها لأكثر 100 شخصية نافذة في عام 2019.