"لنبدأ بالمهرج".. بايدين يرد على ترامب بسلاحه

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ترامب استخدم عمره (72 عاما) ضد بايدن الديموقراطي (76 عاما)

وخلال اجتماع لجمع الأموال في كولومبيا في كارولاينا الجنوبية، تعرّض بايدن للانتقاد من جانب أحد مناصريه بسبب طريقته في الردّ على ترامب الذي يطلق عليه لقب "جو النائم".

وقال هذا المناصر للمرشح الديمقراطي "أريدكم أن تردوا، عندما يُطلق عليكم لقبا، يجب أن تعطوه لقبا في المقابل".

فأجاب بايدن وفق ما نقل عنه صحفي كان متواجدا، "هناك الكثير من الألقاب قد أحبّ أن أطلقها على هذا الرجل، يمكن أن نبدأ بمهرّج".

ويطلق الملياردير الجمهوري بشكل منتظم ألقابا على معارضيه أو منتقديه.

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وأكد بايدن المحنّك في السياسة الأميركية، أنه لن يتردد في الردّ على هجمات ترامب، لكنه لا يريد أن يتمكن الرئيس من تحويل الانتباه عن المسائل المهمة.

وقال "ما لا أريده أن يجذبني فيما يريد أن أفعله. إنه يريد أن تكون معركة مصارعة في الوحل".

وكان ترامب استخدم عمره (72 عاما) ضد المرشح الديموقراطي البالغ 76 عاما، والذي يخوض سباق الـ21 مرشحا.

وقال ترامب في 27 أبريل "أنا الأكثر شباباً. فأنا لا أزال شابا مفعما بالحيوية والنشاط. عندما أنظر إلى جو (بايدن)، لا أعرف".