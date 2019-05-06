مصدر أمني عراقي: سلطات سنجار تسلمت مجموعة من المختطفين الإيزيديين

أكّد مصدر أمني عراقي لوكالة "روسيا اليوم" أن "وفدًا من قضاء ​سنجار​ معقل الإيزيديين في ​العراق​ تسلم مجموعة من المختطفين الإيزيديين الذين عثر عليهم في ​مخيم الهول​ ب​سوريا​"، مشيرًا إلى أن "المختطفين تم إخراجهم من بين عوائل ​تنظيم داعش​ في مخيم الهول".

وأوضح المصدر أن"المختطفين مكونين من النساء والأطفال فقط"، لافتًا إلى أنهم "سيخضعون للفحوصات خشية أن يكونوا قد تعرضوا لأي أذى أو مرض".