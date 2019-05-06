أكّد مصدر أمني عراقي لوكالة "روسيا اليوم" أن "وفدًا من قضاء سنجار معقل الإيزيديين في العراق تسلم مجموعة من المختطفين الإيزيديين الذين عثر عليهم في مخيم الهول بسوريا"، مشيرًا إلى أن "المختطفين تم إخراجهم من بين عوائل تنظيم داعش في مخيم الهول".
وأوضح المصدر أن"المختطفين مكونين من النساء والأطفال فقط"، لافتًا إلى أنهم "سيخضعون للفحوصات خشية أن يكونوا قد تعرضوا لأي أذى أو مرض".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني عراقي: سلطات سنجار تسلمت مجموعة من المختطفين الإيزيديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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