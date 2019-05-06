خارجية روسيا تدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لالتزام الهدوء لتجنب التصعيد

أعربت ​وزارة الخارجية الروسية​، في بيان، عن قلقها "إزاء تصاعد المواجهة المسلحة بين ​إسرائيل​ و​قطاع غزة​، وتدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لالتزام الهدوء وتجنب التصعيد، من أجل تجنب المزيد من تصعيد التوترات، التي يعاني منها المدنيون في المقام الأول".

وأوضحت أنه "مرة أخرى، تؤكد الأحداث المأساوية التي وقعت في الأيام الأخيرة، ضرورة الاستئناف السريع لمفاوضات بناءة ومثمرة تستند إلى صيغة الدولتين لتسوية فلسطينية إسرائيلية وفقًا لقرارات ​مجلس الأمن​ و​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، وكذلك مبادرة السلام العربية".