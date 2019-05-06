خارجية ألمانيا: صواريخ حماس والجهاد عمل إرهابي دنيء ضد المدنيين

أعلنت ​وزارة الخارجية الألمانية​، في بيان صادر عن الوزير ​هايكو ماس​، أن "​الصواريخ​ التي تطلقها حركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" عمل إرهابي دنيء ضد المدنيين".

ولفتت إلى "اننا ندين تلك الأفعال بأشد العبارات، ونعرب عن ارتياحنا لجهود الوساطة المصرية والأممية التي أدت لوقف ​إطلاق النار​".

وشددت على "أننا مستعدون لدعم كافة المبادرات التي تمنع العودة للعنف على أن يتم تضمنيها في مساعي التوصل لحل مبني على أساس قيام دولتين كسبيل وحيد للتوصل لسلام دائم وعادل في ​الشرق الأوسط​"، معلنة عن دعم "كافة المبادرات التي تمنع العودة للعنف بين غزة و​إسرائيل​ على أن تأتي ضمن جهود لتأسيس دولتين".