انتاج أدوية مضادة للسرطان والسكري في ايران توفر مليار دولار للبلاد

أعلن باحثون ايرانيون أنهم تمكنوا من "انتاج اثنين من الادوية المضادة للسرطان مرتفعة الاسعار "ريغورافينيب" و"سورافينيب"، وكذلك اثنين من الادوية المضادة للسكري كثيرة الاستعمال "امباغليفلوزين" و"داباغليفلوزين"، مشيرين إلى أنهم بذلك "وفروا للبلاد عملة صعبة تقدر بمليار دولار".
وأوضح البحثون أنه ستقام مراسم عرض هذه الانجازات الاربعة في مجال الادوية يوم غد وذلك بحضور مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتقنية ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي.
ولفتوا إلى أن "من شأن انتاج هذه الأدوية الهامة رفع مكانة ايران بين الادوية المنتجة للأدوية المتطورة ويعززها. إذ أن المانيا تعتبر البلد الوحيد المنتج لعقار ريغورافينيب، المستخدم لعلاج سرطان الأمعاء والمعدة والكبد، والذي تباع العلبة منه ذات 28 حبة، بسعر 5870 دولارًا في الاسواق العالمية. في حين ان قيمة العقار الايراني وبنفس المواصفات، تبلغ 5 بالمئة فقط من سعر العقار الاجنبي.
ويذكر أن عقار سورافينيب تنتجه دولتان فقط في العالم هما ألمانيا وأميركا ويبلغ سعره في الاسواق العالمية 4880 دولارًا، في حين أن العقار الايراني تبلغ قيمته عشر هذه القيمة. أما عقار امباغليفلوزين، فقد كانت المانيا واميركا فقط تنتجانه، والآن اصبحت ايران البلد الثالث المنتج له.
كما تمكنت ايران من انتاج عقار داباغليفلوزين، والذي كانت تنتجه بريطانيا فقط، لتصبح ايران ثاني بلد منتج للعقار، وبسعر اقل من 2 بالمائة من سعر العقار الاجنبي.
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