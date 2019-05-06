أكّد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن " ​الولايات المتحدة​ قلقة من خطط ​روسيا​ لربط الطريق البحري الشمالي بالمشروع الصيني "حزام واحد - طريق واحد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: أميركا قلقة من خطط روسيا لربط الطريق البحري الشمالي بالمشروع الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.