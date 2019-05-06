الفرد رياشي: حذرنا من تشكيل الحكومة لتجنيب الكارثة

أعلن الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور ​الفرد رياشي​ "أننا حذرنا من ​تشكيل الحكومة​ مراراً وتكراراً وذلك في ظل الظروف والمتغيرات من أجل أن يتم العمل على دوزنة الأمور"، كاشفاً أن "لقاءات واتصالات تمت حينها مع المراجع المحلية بالتنسيق مع مراجع مؤثرة من اجل وضع اطر كانت لتوفر وتحيد ​لبنان​ عن ما ينتظره".

ولفت رياشي إلى "أن تجاهل المعنيين وتعنتهم أوصل لبنان الى النفق المجهول"، موضحًا أنه "لذلك أصبح الوضع خطيراً وأصبحنا بحاجة إلى عملية قيصرية بدلاً من الاستمرار بسياسة حقن المورفين".