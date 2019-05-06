التيار الوطني الحر نظم بالتعاون مع مؤسسة فرانسوا الحاج حملة تبرّع بالدم للجيش

نظّمت اللجنة المركزية للقضايا الإنسانية والاجتماعية في "​التيار الوطني الحر​" بالتعاون مع مؤسسة فرانسوا الحاج، وتخليدًا لذكراه، حملة تبرّع بالدم للجيش اللبناني، حيث قامت الطبابة العسكرية بعملية سحب الدم ونقله الى بنك الدم الخاص بها.

وأكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، في تصريح خلال مشاركتع في الحملة أن "تبرّعه بالدم أقل الواجب في مقابل التضحيات الكبيرة التي يبذلها العسكريون تجاه وطنهم"، مشيرا الى "الوقوف في وجه كل الحملات التي تشنّ اليوم على الجيش في ما خص الرواتب والمخصصات".

أما رئيس مؤسسة فرانسوا الحاج، ​ايلي الحاج​، الذي تبرّع بدوره بالدم، برفقة نجله فرانسوا وارملة اللواء الشهيد السيدة لودي الحاج، اكد أن "هذه المبادرة تأتي من صلب الشهادة التي قدمها اللواء فرانسوا الحج"، لافتا الى أنه "من المعيب المس بحقوق العسكريين عوضا عن استرداد الاموال ممن سرقوها".