بدء مراسم جناز المطران رولان أبو جودة في كاتدرائية القيامة- بكركي

يترأس البطريرك الماروني الكاردينال كار ​بشارة بطرس الراعي​ في هذه الأثناء مراسم جناز ​المطران رولان أبو جودة​ في كاتدرائية القيامة- ​بكركي​. يذكر أن المطران أبو جودة، توفي قبل أيام عن عمر يناهز الـ89 عاماً، في ​مستشفى المعونات​ بعدما كان دخل في غيبوبة منذ 6 اشهر. وهو من مواليد ​جل الديب​ (7 أيلول 1930)، سيم مطرانا على يد مثلث الرحمات البطريرك انطونيوس خريش في 23 آب 1975 وانتخب نائبا بطريركيا عاما، واستمر في هذا المنصب في عهد البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​.

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