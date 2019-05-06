قائد الجيش عرض الأوضاع مع زعيتر والتقى وفدا من الكلية الملكية البريطانية

استقبل قائد ​الجيش​ العماد جوزيف عون في مكتبه في ​اليرزة​، النائب ​غازي زعيتر​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثم وفداً من الكلية الملكية البريطانية للدراسات العسكرية (RCDS)، وقد تم التباحث في تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين، لا سيما على مستوى التدريب.

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