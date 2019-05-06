قوى الأمن: تدابير سير في طرابلس من 7/5 لمدة 90 يوما

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن "احدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال بنية تحتية من شبكات صرف صحي ومياه امطار على طريق ​بيروت​ القديمة / وادي مشمش باتجاه بناية الهوندا / بولفار ​بشارة الخوري​، اعتباراً من الساعة 8.00 من تاريخ 7/5/2019 ولمدة 90 يوماً. ستؤدي هذه الاشغال الى منع مرور السير وتحويله الى الطرقات الفرعية"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".

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